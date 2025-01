Al Polo del '900, l'incontro con Gianni Oliva per la mostra sul Villaggio Leumann

L’evento in occasione della mostra su uno dei più originali modelli socio-assistenziali d’Europa in corso al Polo del Novecento. “Il Villaggio sociale di Napoleone Leumann” è il titolo dell’incontro con lo storico e docente Gianni Oliva che si terrà giovedì 9 gennaio (ore 18), al Polo del '900, in Piazzetta Antonicelli a Torino. La conferenza rientra nell’ambito della mostra “Villaggio Leumann, da 150 anni passato e futuro si incontrano”, inaugurata lo scorso 16 dicembre , sempre al Polo del Novecento.



Ma non basta. Partendo dal villaggio Leumann ha anche costruito una rete di collegamenti con altri villaggi operai in Piemonte e in Europa: “Mi ha facilitato il fatto – spiega - che a Torino tra fine Ottocento e inizi Novecento si creò una business comunity tra imprenditori d’oltralpe i cui legami furono non solo economici, ma anche familiari. Ho quindi potuto accedere ad archivi privati e ciò ci ha permesso e mi permetterà di fare del Villaggio Leumann il capofila di questa nuova App, inserendo altri villaggi sparsi in Europa e soprattutto in Piemonte. Penso infatti agli Abegg, ai Gütermann di Persona Argentina, di cui porto il nome, ai De Planta della Manifattura di Courgnè , ai Poma, ai Remmert e così via”. Ho promesso a mia madre, Annalisa Leumann, mancata da qualche mese e ultima custode dei segreti e degli aneddoti della storia dei Leumann, di uscire dal “low profile” tipico dell’ alta borghesia piemontese/sabauda e dare al progetto una ventata internazionale”.