FILM - In "Maria" rivive la Callas, ma un'Angelina Jolie troppo fredda non convince

Larraín rappresenta Maria Callas come una figura trascendentale e il suo è un chiaro omaggio ad un'artista con il quale lui stesso sente un legame forte, difatti in più occasioni ha ribadito la sua ammirazione per la Callas come artista.

Non convince però in pieno la Jolie, che appare troppo fredda, quasi glaciale, nella sua interpretazione. Forse sarebbe stata più efficace nella parte un'attrice diversa, come Cate Blanchett ad esempio, più consona al personaggio.

Con Maria Larraìn da forma a una chiara visione personale delle donne e per farlo decide di utilizzare le vicende personali della Callas, mostrando le sue forze ma anche le sue debolezze, senza però cadere nei luoghi comuni che accompagnano da decenni la mitologia personale di questa grande artista.

Voto: 3,5/5

TITOLO ORIGINALE: Maria

ANNO DI PRODUZIONE: 2024

PAESE DI PRODUZIONE: Cile, Italia, Germania

GENERE: drammatico, biografico, musicale

CASA DI DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

REGIA: Pablo Larraín

CAST: Angelina Jolie, Valeria Golino, Haluk Bilginer, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco

Favino, Kodi Smit-McPhee, Vincent Macaigne, Stephen Ashfield, Lydia Koniordou, Alessandro Bressanello.

DURATA: 124 minuti