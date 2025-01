Jesper Lindell e Scarlet Rivera aprono la seconda parte della XXXVI stagione del FolkClub

Dal 10 gennaio al via la seconda parte della XXXVI stagione del FolkClub.

Questa nuova fase della stagione si apre sotto il segno dell’incontro tra tradizione e innovazione.

Il 10 gennaio il FolkClub ospiterà l’attesissimo concerto di Jesper Lindell, talento emergente della scena folk-rock svedese, e Scarlet Rivera, violinista leggendaria del tour Rolling Thunder Revue di Bob Dylan. La loro collaborazione, che unisce giovani promesse e miti della musica, celebra con sensibilità moderna la musica di De André, Cohen, Van Morrison e dello stesso Dylan. La settimana successiva, il 18 gennaio, sarà il turno di Giua e Riccardo Tesi, che traducono in musica la suggestione dei Retablos - le scatole magiche peruviane -, accompagnati dal polistrumentista Vincent Boniface. Con la loro musica, fatta di tradizioni popolari e raffinate composizioni, trasporteranno il pubblico in un viaggio sonoro pieno di emozione. Il jazz entra in scena il 24 gennaio con la prima data 2025 della rassegna Radio Londra che presenta Dena DeRose, una delle più acclamate pianiste e vocalist della scena contemporanea, accompagnata da Alessandro Maiorino ed Enzo Zirilli. La chiusura del mese, il 31 gennaio, è affidata al giovane cantautore calabrese Dalen con brani pervasi da una bruciante intensità che impressionano per la varietà dei temi, proposti sempre con grande empatia e contagiosa musicalità.

Febbraio si apre l’8 con il tradizionale concerto annuale dei Birkin Tree, la più importante band di folk irlandese in Italia, che sarà affiancata dalla violinista Aoife Ní Bhriain per una serata di autentica musica irlandese. Il 14 febbraio per la rassegna Buscadero Nights David Ford, uno dei più originali cantautori britannici, incanterà il pubblico con le sue performance uniche e cariche di intensità. La serata successiva è targata Radiolondra: il 15 febbraio, Tony Canto - autore per molti importanti interpreti della musica italiana e produttore affermato - porterà il suo album Anima, un progetto che fonde le influenze brasiliane con il jazz, accompagnato da un trio di musicisti straordinari come Dino Rubino, Ferruccio Spinetti ed Enzo Zirilli. Sempre a febbraio, il 21, Michele Gazich e Giovanna Famulari presenteranno in prima assoluta il loro nuovo album Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea che mescola tradizione classica e canzone d’autore. Il giorno successivo, il 22, Uri Caine Trio offrirà una performance jazz di altissimo livello, confermando il FolkClub come tempio del genere. Il mese si chiuderà il 28 febbraio con l’energia degli El Pony Pisador, attualmente la più affermata band folk della Catalogna, che dopo aver impressionato il pubblico del Folkclub nel 2023 in apertura di The Longest Johns conquistano il palco come headliner.

Il 7 marzo il carismatico gaucho Renato Borghetti, funambolo dell’organetto, insieme al suo quartetto incanterà con il suo caratteristico mix di tradizione brasiliana e jazz, mentre il 14 marzo Fabio Treves e Alex ‘Kid’ Gariazzo accompagneranno in un viaggio attraverso il blues, dalle origini ai giorni nostri per festeggiare il 70 anni di Fabio e i 50 anni di carriera della Treves Blues Band (recupero del concerto annullato ad ottobre per problemi di salute di Treves). Il 21 marzo Daniele di Bonaventura, un maestro del bandoneon che ha all’attivo collaborazioni con l’intero panorama della migliore musica italiana e internazionale, porterà in scena la sua capacità unica di unire jazz, tango e tradizioni mediterranee. Il giorno successivo, il 22 marzo, Luigi Tessarollo e il suo sestetto approdano al palco della cave per presentare il loro ultimo disco, un progetto che abbraccia momenti musicali sia potenti e ricchi di groove che poetici e d’intenso lirismo. Il tema della riscoperta delle radici risuona nel concerto di Alessio Lega, che torna al club il 28 marzo e renderà omaggio ai grandi maestri della canzone sociale italiana come Giovanna Marini e Ivan Della Mea. La tradizione popolare diventa qui uno strumento per rileggere il presente con occhi critici, mantenendo viva la memoria collettiva. La fine del mese vedrà, il 29 marzo per le Buscadero Nights, il duo Jefferson Hamer e Reed Foehl, protagonisti di una serata dedicata alla East Coast e al folk americano.

Il 5 aprile, Radio Londra presenta Ian Shaw con Alessandro Di Liberto, Tommaso Scannapieco ed Enzo Zirilli in un viaggio attraverso le grandi canzoni di Broadway e le loro composizioni originali, insieme ad uno straordinario vocalist che incanterà nuovamente la platea del FolkClub dopo 5 anni di assenza. L’11 aprile l’osannato rocker di Chicago Michael McDermott, ancora nell’ambito delle Buscadero Nights, tornerà al FolkClub con il suo nuovo album Lighthouse on the Shore, regalando al pubblico un’intensa serata di folk-rock.

Il 9 maggio le Las Lloronas, duo che arriva dal Belgio ma di radici tedesche/olandesi/spagnole, capace di unire poesia e tradizione musicale in un’esperienza emotivamente potente, saranno il penultimo appuntamento della XXXVI stagione del FolkClub.





La stagione si concluderà il 16 o 17 maggio con un evento speciale per la rassegna Buscadero Nights (ancora da svelare), che promette di chiudere in grande stile la straordinaria XXXVI Stagione Concerti del FolkClub, la più ‘densa’ (40 spettacoli!) delle ultime otto.