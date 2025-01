Il mercato delle criptovalute vedrà una correzione a breve secondo l’ex CEO di BitMEX

Secondo Arthur Hayes, ovvero il co-fondatore di BitMEX, una delle piattaforme di trading tra le più conosciute al mondo, il mercato delle criptovalute raggiungerà il suo picco a marzo del 2025. Successivamente, l’analista ha affermato che si aspetta una correzione significativa.

Hayes ha osservato che Bitcoin ha toccato il fondo nel 2022 circa nello stesso periodo in cui il Reverse Repo Facility (RRP) della Fed ha raggiunto il suo apice. Un'iniezione di liquidità significativa ha contribuito a spingere in alto i titoli tecnologici e Bitcoin. Hayes ha previsto che la Fed potrebbe perdere la capacità di gestire efficacemente l'aumento dei rendimenti obbligazionari se il Treasury General Account (TGA) dovesse esaurirsi. Cosa potrebbe significare questo per tutto il mercato? Anche i token del settore meme coin potrebbero subire una contrazione, nonostante la loro storica resilienza.

Per questo motivo sono in molti a investire in progetti alternativi e a prezzo bloccato, ovvero le presale delle meme coin come Wall Street Pepe ($WEPE), che ha superato i 43 milioni di dollari, raccogliendo un consenso crescente sui suoi canali social dove si sono radunati più di 50.000 follower.

Correzione in arrivo?

Bitcoin è riuscito a superare nuovamente i 100.000 dollari, con un aumento del 2,5% nelle ultime 24 ore. Il prezzo è ora a 101.802 dollari, una crescita che potrebbe continuare almeno fino a marzo. Tuttavia, il mercato delle criptovalute potrebbe subire una correzione massiccia, come previsto da Arthur Hayes.

Secondo l'analista, i fondi del mercato monetario stanno per ritirare 237 miliardi di dollari di liquidità dal Reverse Repo Program (RRP) nel primo trimestre per acquistare debito governativo a breve termine. Una tale iniezione di liquidità sarebbe uno sviluppo rialzista per Bitcoin, almeno per il breve termine.

Il Tesoro dovrà spendere il TGA se il Congresso non riuscirà ad alzare il tetto del debito. Questi due sviluppi influenzeranno probabilmente positivamente l'azione del prezzo di Bitcoin nel primo trimestre del nuovo anno. Tuttavia, il Tesoro dovrà rifornire il TGA una volta che il Congresso alzerà il tetto del debito. "A quel punto, il Tesoro sarà libero di prendere in prestito di nuovo su base netta e dovrà riempire il TGA. Questo sarà negativo per la liquidità del dollaro", ha affermato Hayes.

Le scadenze fiscali potrebbero essere un ulteriore vento contrario ribassista per Bitcoin ad aprile. Pertanto, secondo Hayes il mercato delle criptovalute subirà una severa correzione a causa dei fattori sopracitati che influenzeranno negativamente la liquidità. L'ex CEO di BitMEX ha anche affermato che dovrebbero essere presi in considerazione altri fattori, come le politiche monetarie di Cina e Giappone.

Investimenti alternativi per resistere al mercato ribassista: Wall Street Pepe (WEPE)

Se la correzione dovesse effettivamente arrivare come previsto, allora tutto il mercato potrebbe entrare in uno stato di alta volatilità, a eccezione dei token in prevendita che per loro natura mantengono un prezzo bloccato fino al lancio sugli exchange.

Tra questi progetti, uno dei più interessanti del momento è senza dubbio Wall Street Pepe, che permette l’acquisto del token $WEPE a un prezzo estremamente vantaggioso.

Così come Pepe Unchained (PEPU) e Pepe (PEPE) prima di WEPE, la mascotte del progetto è Pepe the frog, la popolarissima rana verde che è qui presentata in veste di broker di Wall Street.

Il team di sviluppo del progetto ha puntato molto sull’utilità per i piccoli investitori, infatti lo scopo è quello di creare un gruppo esclusivo formato da possessori del token WEPE. Questi riceveranno alpha calls e informazioni privilegiate per quanto riguarda le opzioni di investimento, con approfondimenti legati ai token più recenti al fine di migliorare le prestazioni di trading.

Per opporsi alle movimentazioni messe in atto dalle whale, le balene del mercato, WEPE si propone di creare un vero e proprio esercito di piccoli investitori, che uniti possono opporsi alle manipolazioni del mercato. L’acquisto di WEPE può essere realizzato attraverso carta di credito o criptovalute, previo collegamento di un wallet compatibile (come MetaMask o Best Wallet, per esempio). Dopodiché i token possono essere anche bloccati in staking, con un protocollo che prevede un APY del 30%.

Il prezzo di WEPE è attualmente di 0,00036643 dollari, tuttavia bisogna ricordare che questo aumenterà nel corso della prevendita, quindi a beneficiare di potenziali incrementi alla quotazione saranno soprattutto i primi investitori.

Wall Street Pepe è uno dei progetti più interessanti di inizio 2025 e non è un caso che molti investitori abbiano deciso di optare per questa meme coin come alternativa in momenti di instabilità o volatilità del settore.

