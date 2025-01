“Ma perché i coni gelato?”, un talk a Vanchiglia sul progetto delle Luci d’Artista

I coni gelato, le luminarie natalizie e i segreti dietro al progetto. Si terrà venerdì 10 gennaio in largo Montebello, dalle 19, il talk curato dall’associazione Quartiere Vanchiglia dal titolo “Ma perché i coni gelato?”. Una conversazione a tutto tondo con Antonio Grulli, curatore delle Luci d’Artista.

Conversazione

Antonio Grulli dialogherà con Valentina Gaido, vice presidente e fondatrice di Virgo. Insieme parleranno del progetto delle luci d’artista e su come questa galleria a cielo aperto sia una crescita culturale e artistica per la città di Torino e per i singoli quartieri.

Fun fact

Il titolo del talk nasce dallo stupore e dalla curiosità delle persone nel vedere rappresentati i coni gelato nelle luminarie natalizie. “Sentire questa domanda per le vie di Vanchiglia - spiegano dall’associazione - ci ha ispirato e invitato a chiamare il curatore per farci raccontare meglio il progetto”.