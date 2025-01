Universiadi, venerdì inaugura la mostra “Passion and Sport through time”

I Torino 2025 FISU World University Games sono, per definizione, la celebrazione della passione per lo sport coniugato alla passione per il Sapere e la Cultura.

Il valore della Storia, della Saggezza di chi ci ha preceduto e ha formato le radici del nostro Sapere, si esprime in un viaggio nel tempo, dal passato al futuro dei Giochi, tramite il presente. Si colloca qui l’eccezionale mostra “Passion and Sport through time” allestita presso l’Archivio di Stato – punto istituzionale e di accoglienza per le delegazioni ed il pubblico durante i Giochi - per celebrare l'evoluzione degli sport invernali, mettendo in evidenza il loro impatto sulla cultura globale e la storia dell'Universiade. Si tratta di un viaggio narrativo attraverso oggetti unici che raccontano le origini e l’evoluzione della manifestazione. Si parte dal braciere originale, simbolo delle prime edizioni delle Universiadi, per esplorare cimeli storici e medaglie che testimoniano il passato glorioso dell’evento. Il percorso culmina con l’evoluzione del design della Fiaccola, delle medaglie e del logo di Torino 2025, offrendo uno sguardo affascinante sull’innovazione e sulla tradizione. Il progetto è stato realizzato grazie al prezioso contributo del CUS Torino, del Politecnico di Torino e dell’Accademia Albertina.

La mostra verrà inaugurata il 10 gennaio alle ore 10.00, con l’apertura del FISU Village in Piazza Castello, e sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.30 dal 10 al 23 gennaio.

Il Direttore dell'Archivio, dott. Stefano Benedetto, ha dichiarato: "A Torino cominciò nel 1959 la storia dei Giochi mondiali universitari. Da Torino parte la fiaccola del sapere. Storia e conoscenza, binomio unito fin dalle origini dei Giochi ai valori della sana e leale competizione sportiva, rappresentano l'essenza del mandato istituzionale dell'Archivio di Stato. Accogliamo quindi con entusiasmo nelle nostre sale la mostra Passion and Sport through time e il punto istituzionale e di accoglienza per le delegazioni ed il pubblico durante i Giochi, anche per ribadire come il nostro Istituto non sia una torre d'avorio, ma un luogo aperto che vive e respira al ritmo della Città".