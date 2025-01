Spleeners, a Torino la community letteraria che dà voce ai poeti emergenti: "Uno spazio aperto a tutti"

A Torino c'è una community che dà voce a poeti e scrittori emergenti. Si chiama Spleeners e l'ambizione è quella di creare un vero e proprio movimento letterario, diffuso anche attraverso serate open mic che si tengono periodicamente al Judafire.

Il collettivo letterario è nato nel 2021 da un'idea di Gabriele Scarpelli con il supporto della community di Spazio Letteratura di Stefano Curreli. Con il tempo si è tradotto in eventi culturali.

Lo spazio di condivisione, organizzato da Scarpelli e dagli scrittori Simone Bologna, Pasquale Di Meo e Stefano Marando è aperto a chiunque voglia leggere o interpretare un qualsivoglia componimento inedito o edito.

"Il gruppo - spiega Marando - si pone come obiettivo la riscoperta dei valori umanisitici della letteratura di ogni tempo, in un contesto storico sociale sempre meno attento alle dimensioni emotive della persona. Il fil rouge che lega le serate è l’urgenza di comunicare ciò che si prova, sia esso in forma di versi o di prosa o di qualsiasi altra forma d’arte che possa rappresentare ogni tipo di stato d’animo".

Il prossimo evento organizzato si svolgerà domenica 12 gennaio alle ore 19.30.