Collegno ottiene la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2026

La Città di Collegno è stata ufficialmente riconosciuta dal Centro per il Libro e la Lettura con la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026. Questo prestigioso riconoscimento attesta l’impegno costante e crescente della nostra città nella promozione della lettura e della cultura, non solo come elemento fondamentale della crescita individuale, ma anche come motore di sviluppo sociale e coesione comunitaria.

La qualifica di “Città che legge” è un importante traguardo che, come sottolineato dal Centro per il Libro e la Lettura, valorizza le comunità urbane che investono nella lettura come valore collettivo, in grado di migliorare la qualità della vita sia a livello individuale che collettivo. Il riconoscimento, che conferma l’eccellenza delle nostre strutture e delle nostre iniziative culturali, è inoltre una condizione essenziale per partecipare ai bandi annuali di finanziamento pubblicati dal Centro, permettendo così di potenziare ulteriormente le azioni legate alla promozione della lettura sul territorio.

Per ottenere tale qualifica, la Città di Collegno ha soddisfatto tutti i requisiti previsti, tra cui la presenza di una biblioteca civica attiva e ben funzionante, la partecipazione a importanti campagne nazionali come "Il Maggio dei Libri" (di cui la Biblioteca civica di Collegno è parte da diversi anni) e la realizzazione di iniziative congiunte tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni locali. In particolare, il progetto "Un Villaggio da Leggere", che include la rassegna "Incontri con l'Autore", con oltre 12 eventi annuali, ha rappresentato una delle principali voci del nostro impegno culturale.

Inoltre, il Patto per la Lettura, sottoscritto il 27 settembre 2024 con numerosi partner del territorio, è stato caricato nella Banca dati del Centro per il Libro e la Lettura, consolidando la nostra posizione come esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per la diffusione della cultura e della lettura.

Il Patto per la Lettura riconosce la lettura come un valore sociale fondamentale e la promozione della lettura come un obiettivo strategico per migliorare il benessere individuale e collettivo, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo del pensiero critico. Collegno, attraverso la sua Biblioteca Civica, le scuole, le librerie, le associazioni e le realtà culturali locali, continuerà a investire in queste azioni, contribuendo a rafforzare il legame tra i cittadini e la lettura, come risorsa per il miglioramento della qualità della vita.

“Il conferimento di questa qualifica è il risultato di un’intensa attività che la nostra biblioteca svolge da tempo, con molti progetti rivolti a tutte le fasce di età. Quest’anno poi abbiamo siglato l’impatto per la lettura, un’esperienza di rete che coinvolge associazioni e non solo, che ha reso possibile una diffusione di esperienze di lettura su tutto il territorio della città. Leggere è bellissimo, leggere insieme ancora di più” – spiega l’Assessora alla Cultura Clara Bertolo.

“Questo importante riconoscimento rappresenta solo l’inizio di un percorso che la Città di Collegno proseguirà con rinnovato entusiasmo, impegnandosi nella promozione della lettura come valore condiviso e imprescindibile per la crescita culturale e sociale della comunità” – sottolinea il Sindaco Matteo Cavallone.