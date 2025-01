Tesoro, mi sono sparite le banche: sono 600mila i piemontesi che vivono in un Comune senza sportelli

Su oltre 4 milioni di persone (4,2 milioni, per la precisione), sono ben 605mila i piemontesi che vivono in un Comune o comunque in un territorio in cui non ci sono banche, ma nemmeno sportelli a servizio degli utenti. In pratica, un piemontese su sette, in caso di necessità, è costretto a spostarsi per incontrare qualcuno "di persona" a livello di mutui, crediti, finanziamenti e così via.



Una "desertificazione" dei servizi che colpisce anche le grandi città (dove le filiali bancarie stanno progressivamente scomparendo), ma che nelle zone isolate rischia di avere effetti e disagi ancora maggiori.



A lanciare l'allarme è Cna Piemonte, che richiama l'attenzione anche sulle 42mila imprese che si trovano nelle stesse condizioni dei privati cittadini. "Questa relazione - dicono dall'associazione di categoria delle piccole imprese artigiane -pone l’accento su un cambio di prospettive in ambito economico bancario tutto teso alla digitalizzazione di un servizio quanto mai indispensabile per il sistema lavorativo che fa capo al mondo delle micro e piccole imprese".