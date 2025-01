Luigi Ontani incontra il pubblico per raccontare la sua Luce d'Arista, Scia'Mano

Hanno preso il via le attività di Accademia della Luce, il Public Program di Luci d’Artista.

Il primo appuntamento pubblico in programma giovedì 16 gennaio alle ore 18 alla Gam Torino è la conferenza dedicata al Maestro Luigi Ontani e a Scia’Mano, la Luce d’Artista da lui ideata per quest’ultima edizione della manifestazione e installata in Piazza Carlo Felice, all’interno dei Giardini Sambuy. Un’occasione per approfondire il lavoro di uno dei più influenti e riconosciuti artisti italiani nel mondo

Per l’occasione sono stati invitati un gruppo di critici e intellettuali di altissimo livello e prestigio che negli anni sono stati vicini al Maestro, accompagnandolo nei suoi viaggi in Italia così come nel lontano oriente, scrivendo per lui, curando mostre importanti e favorendo l’inserimento della sua opera nel contesto istituzionale. Giulia Giambrone è una giovane storica dell’arte e ricercatrice di base a Venezia: la sua tesi di laurea sull’opera di Luigi Ontani è stata l’occasione in cui si sono conosciuti. Emanuele Trevi è uno dei più grandi scrittori italiani, ha vinto il Premio Strega nel 2021 e collabora con il Corriere della Sera; da anni scrive regolarmente dell’opera del Maestro, e insieme hanno realizzato libri come quello che racconta il loro viaggio a Bali (Ontani a Bali, Humboldt Books, 2016, Milano). Elena Volpato ha inserito i primi seminali video di Luigi Ontani di fine anni sessanta nella collezione della Videoteca della GAM di Torino, da lei ideata, e ha curato la mostra Alam Jiwa & Vanitas nel 2021 nello spazio Wunderkammer.

In concomitanza con la conferenza su Luigi Ontani e per accogliere gli atleti e gli sportivi che saranno a Torino in occasione del Torino 2025 FISU World University Games Winter, siamo lieti di annunciare che l’accensione di tutte le Luci d’Artista è prorogata fino al 2 febbraio 2025. Si tratta di una notizia importantissima che testimonia l'evoluzione di Luci d'Artista in una vera e propria istituzione per l'arte contemporanea attiva tutto l'anno e l'ulteriore allargamento dei confini temporali della manifestazione. La proroga straordinaria ribadisce il suo ruolo fondamentale nell'accompagnare, "illuminandoli", i grandi momenti della città e della comunità.