Borgo Filadelfia, i lettori ci scrivono: "Da anni tombini aperti e tubi che sbucano dal terreno: sono un pericolo"

Sono piccoli, blu e sbucano dal terreno. Ma non hanno nulla di "simpatico" come i Puffi. Anzi. Per alcuni dei nostri lettori di Borgo Filadelfia rappresentano un pericolo, quasi una "trappola" collocata nel terreno e che, quotidianamente, rischia di insidiare chi passeggia nelle vie del quartiere di Torino Sud.

Tubi che sbucano dal terreno

Sono i tubi, con relativi tombini, che si possono trovare in alcune delle vie che si trovano tra corso Unione Sovietica e gli ex Mercati Generali. Le segnalazioni (che siamo andati a verificare di persona) riguardano per esempio via Taggia, proprio di fronte al centro commerciale del Bennet. Oppure in via Arnaldo Da Brescia, accanto a una buca delle lettere, a pochi passi dall'ex istituto Burgo. E ancora, in via Madonna delle Rose, quasi all'angolo con l'ingresso dell'oratorio della Parrocchia che porta lo stesso nome.

Le preoccupazioni dei residenti

"E' ormai da molto tempo che abbiamo a che fare con questi tombini che sono sempre aperti e hanno tre o quattro tubi di plastica blu per ciascuno che sbucano dal terreno - dice una residente della zona -. Chi passa butta cartacce, mozziconi di sigarette e altra immondizia in questi buchi, ma si tratta anche di elementi che rappresentano un problema per chi cammina".



Gli fa eco un vicino di casa, che abita proprio a pochi isolati da uno di questi tombini aperti. "E se qualcuno dovesse inciamparsi o, peggio ancora, cadere? Basta mettere male un piede. Oppure, penso agli anziani, infilare per errore il bastone da passeggio. Se qualcuno dovesse farsi male, chi ne risponde?".

Anziani e disabili

E il pensiero, oltre agli anziani, va anche ai disabili. O a chi problemi di vista. "Servirebbe qualcosa per segnalarli, questi tombini coi tubi che spuntano. Una protezione - conclude un'altra signora -. So che in passato una persona qui della zona è anche caduta inciampando su tubi di questo genere e si è fatta male. E adesso, dopo anni di cause in tribunale, rischia ancora di sentirsi dare torto o di dover pagare le spese legali".