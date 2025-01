Barbara e Diego, tra gli angeli del Giardino Botanico di Palazzo Madama: "Si impara sempre qualcosa qui"

Barbara ha 70 anni, è in pensione, prima faceva l’insegnante di matematica e scienze naturali e oggi si occupa delle piante del Giardino Botanico di Palazzo Madama. Insieme a lei c’è Diego, 71 anni, ex progettatore meccanico, anche lui in pensione e dal 2017 si prende cura del verde del Giardino.

“Si impara sempre qualcosa qui” racconta Barbara mentre sistema la terra in alcuni vasi dello spazio verde realizzato in pieno stile medievale.

“Mi è sempre piaciuto curare il giardino - aggiunge Diego -. È una passione spontanea. Nei giardini si è più tranquilli e si prende il ritmo delle piante, è uno dei tanti insegnamenti che ti danno”.

Barbara e Diego sono arrivati al Giardino Botanico come Senior Civici nel 2017, prima si occupavano del verde del Borgo Medievale. Il progetto a cui sono stati tra i primi a prendere parte li vede impegnati durante la settimana insieme ad altri 10 pensionati o over 65enni.

A coordinare il loro lavoro a Palazzo Madama è Edoardo Santoro, curatore del Giardino: “Il progetto va avanti da dieci anni in diverse aree verdi della città, abbiamo ormai un overbooking di domande - spiega Santoro -. È un modo sia per prendersi cura degli spazi pubblici, sia per socializzare. Nel periodo invernale siamo un po' più fermi, ma da fine febbraio riprenderemo anche con incontri e visite a tema botanico e di giardinaggio”.

Il progetto Senior Civici in costante aumento



Dal 2009 a oggi gli iscritti over65 sono 2224. Nel solo 2024 si sono iscritti 214 Senior. A essere attivi e che svolgono almeno un'attività di volontariato sono più di 760 Senior.

Le attività sono svolte non solo nei giardini come quello di Palazzo Madama ma anche nelle scuole, nelle biblioteche, nei musei e nelle associazioni, per un totale di circa 130 attività svolte nel 2024.

"L'aumento costante di Senior Civici e GiovanixTorino sta diventando una piacevole conferma con migliaia di volontarie e volontari che in ogni iniziativa dell'amministrazione dimostrano impegno, dedizione e passione per la nostra città. Alla base del volontariato civico ci sono sempre passione autentica, generosità, voglia di mettersi in gioco e di dedicare il proprio tempo a Torino" conferma l'assessora Carlotta Salerno.