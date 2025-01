Trasparenza e legalità, pubblicato il nuovo Bilancio Pop del Comune di Chivasso

Sulla base del Rendiconto di Gestione del 2023, viene presentato in pillole nei canali instagram e facebook della Città di Chivasso il Bilancio Pop, introdotto lo scorso anno in collaborazione con il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università degli Studi di Torino. Finanziamenti in crescita, investimenti ottimizzati e servizi salvaguardati sono solo alcuni indicatori che emergono dall’ultimo rapporto che, ogni settimana, approfondirà i dati su popolazione, ambiente, Pnrr, imprese, amministrazione, bilancio, servizi civici.

Soddisfatto il sindaco Claudio Castello per il quale «il Comune di Chivasso si fa sempre più trasparente con uno strumento che semplifica la comprensione dell’attività amministrativa dell’ente, incentivando al contempo la partecipazione dei chivassesi. Atti tecnici vengono illustrati anche ai non addetti ai lavori con un linguaggio semplice, in modo che il governo della città non sembri riservato a poche persone. Il quadro tracciato consente a questa amministrazione di continuare a perseguire obiettivi consolidati e di rivedere alcune scelte adottate, sempre in un’ottica che consideri il bene della cittadinanza al centro delle proprie azioni».

«Demografia quasi stabile, imprese in leggero aumento, più delibere da parte degli organi politici e risorse umane che non temono il turn over – è quanto anticipa l’assessore al Bilancio Chiara Casalino - Sul versante demografico, si notano significativi aumenti nel numero di trascrizioni ed iscrizioni di nascita, degli atti di matrimonio e delle iscrizioni di cittadinanza: un segnale di vitalità sociale del nostro territorio. Gli elementi positivi coinvolgono anche il bilancio visto in ottica prettamente finanziaria. Rispetto al 2022, l’ente dispone di quasi 3 milioni di entrate in più, nonostante la diminuzione dei trasferimenti correnti. Da parte sua, l’amministrazione comunale ha percorso una politica responsabile di riduzione delle spese. Per quanto riguarda la sicurezza pubblica, il corpo di Polizia Locale ha implementato il controllo della città per conto dell’autorità giudiziaria, per il rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza civile, nei cantieri e contro l’abbandono di animali. Una presenza che i cittadini apprezzano e che fa così ridurre i reclami rispetto al 2022».

«Chivasso è una città sempre più green con maggiori investimenti per il verde pubblico e nella gestione della raccolta differenziata dei rifiuti che, in seno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dedica maggiore attenzione contro il cambiamento climatico. In questo senso – conclude l’assessore Casalino - il Bilancio Pop, oltre a confermarsi strumento di comunicazione, è anche valore condiviso di un’identità cittadina che cresce e può imparare dalla propria esperienza».