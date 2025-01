FILM - "Here", una grande lezione di regia per raccontare la famiglia, dalla preistoria a oggi

Here ci insegna che è possibile, con il cinema, raccontare generazioni di famiglie e persino la storia dell'umanità, partendo dai primitivi fino ad arrivare alla pandemia Covid, ambientando la trama in una sola stanza e realizzando solo un'inquadratura per tutta la durata della pellicola. Robert Zemeckis, per quanto riguarda l'ambito tecnologico, è sempre stato un regista all'avanguardia, fin dagli inizi della sua carriera, con film come Chi ha incastrato Roger Rabbit, dove si mischiavano attori con cartoni animati, o Polar Express con l'utilizzo della motion capture. Con Here conferma questa tendenza realizzando una pellicola con l'intelligenza artificiale, che è stata usata soprattutto per far ringiovanire e invecchiare Hanks e la Wright.