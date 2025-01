Quali sono gli strumenti digitali più utilizzati dai brand e utilizzati dagli utenti?

Per comprendere a fondo come la digitalizzazione abbia cambiato non solo il marketing globale ma anche le abitudini degli utenti, bisogna analizzare i principali strumenti virtuali più utilizzati dai brand e più seguiti dal pubblico.

Questa indagine fornisce delle solide basi per comprendere meglio come affacciarsi sul Web a livello professionale, ma anche come modificare le strategie di marketing digitale per migliorare la propria produttività. È curioso scoprire come ognuno di questi strumenti rappresenti anche un pezzo del puzzle che va a formare il marketing multicanale.

IA e Chatbot come ultima innovazione digitale

Iniziamo dall’ultimo prototipo dell’innovazione digitale, perché l'Intelligenza Artificiale è diventata lo strumento centrale di ogni processo aziendale, ma anche un valido supporto per i creator. Se in un primo momento c’è stato un po’ di smarrimento nel suo utilizzo, oggi sappiamo con sicurezza che l’IA è un supporto digitale perfetto per ottimizzare ogni operazione ripetitiva e automatizzare ogni attività. Le Chatbot di risposta automatica sono un esempio che calza a pennello.

L’IA è uno strumento digitale che sta cambiando la percezione e l’uso del Web, ma è opportuno saperla utilizzare e studiare nei minimi dettagli le sue funzioni.

L’email marketing: uno strumento vintage ma sempre evergreen

Paradossalmente l’email marketing è uno strumento digitale vintage, perché rappresenta la prima evoluzione del marketing digitale e nonostante ciò, resta una delle strategie più efficaci, perché consente di comunicare a tu per tu, personalizzare le offerte, aggiornare gli utenti su tutte le ultime novità e mantenere un contatto diretto con i clienti.

Podcast: raccontare e promuovere in modo semplice ed efficace

Il podcast è uno strumento digitale che prima ha spopolato tra gli artisti, scrittori e content creator, mentre oggi ha guadagnato popolarità anche nel marketing digitale dei brand e dei freelance, per via della sua versatilità e semplicità di utilizzo, sia da parte degli utenti fruitori, che per chi crea e trasmette i contenuti.

Non c’è da stupirsi più di tanto, perché il podcast è anche uno degli strumenti digitali più economici per diffondere messaggi promozionali e rafforzare il branding.

I Social e la messaggistica

Ormai i social network hanno così tante funzioni, che sono diventati il centro di gravità permanente del marketing multicanale, così come i software di messaggistica rappresentano lo scheletro del marketing digitale.

Proprio per la loro complessità, è necessario studiare nel dettaglio tutte le loro funzioni, in modo da ottimizzare i profitti, tuttavia, non c’è dubbio che questi strumenti digitali (Instagram, Tik Tok, Facebook, Telegram, Whatsapp e così via) rappresentino il futuro.

Piattaforme aziendali per lo smart working

Tra le novità più utilizzate dai brand ci sono i software di collaborazione online, vere e proprie aziende virtuali con sistemi di messaggistica in cui è possibile condividere lavori nelle stanze virtuali e operare in smart working.

Tra i più utilizzati dalle aziende c’è Asana, Slack, Microsoft Teams, Click Up e Trello. Anche Zoom e Google meet partecipano attivamente a questa evoluzione, restando due degli strumenti digitali più usati dagli utenti e dai brand, in quanto consentono di effettuare videoconferenze online in live streaming, con una qualità audio/video ottima.