Rogo in zona Cenisia, divorato dalle fiamme un alloggio in via Barge all'angolo con via Cesana [VIDEO]

Incendio in via Barge all'angolo con via Cesana

Attimi di paura, questa mattina, in zona Cenisia. Un incendio ha infatti divorato un alloggio che si trova in via Barge 12, all'angolo con via Cesana, al quarto piano di una palazzina.



Ancora incertezza sulle cause e la dinamica: sul posto sono arrivate numerose squadre dei Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo e provare a ricostruire i motivi che hanno portato all'avvio del rogo. Il pronto intervento ha evitato che l'incendio potesse estendersi e creare ulteriori problematiche.



Interrogati alcuni passanti e persone della zona per ottenere elementi utili a capire cosa abbia originato il rogo.