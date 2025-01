Torino investe e prova a resistere alla crisi, ma è allarme energia (oltre che per l'auto)

Si continua a calare

Ma si investe ancora

Cassa integrazione in salita

Situazione ben diversa per i servizi, dove le attese sono invece molto positive, fatta eccezione per turismo e commercio.

Dinamica a più facce

“ Dai dati emerge con chiarezza - dice Marco Gay , presidente dell’Unione Industriali Torino - è una dinamica molto complessa, non solo a livello locale. In Italia la produzione industriale cala da 21 mesi e anche per questo che bisogna insistere e investire. Il nostro territorio è eterogeneo e quindi questo affianca alla difficoltà del metalmeccanico e dell’automotive anche gli andamenti dei servizi ”.

L’auto in sofferenza

Più cassa per la mobilità

E sull’export, “ paghiamo le sofferenze di Germania e Francia, così come negli Usa attendiamo di capire la politica dei dazi. Questo non toglie che dobbiamo insistere sulle infrastrutture, che restano comunque fondamentali e strategiche ”.

Il tema energia

L’utilizzo degli impianti e la volontà di investire però sono segnali confortanti, “ma senza politica industriale non bastano. C’è un tema centrale che riguarda l’energia e va affrontato con grande attenzione nonostante stoccaggi alti e il fatto che siamo già a gennaio. Ma per un territorio come il nostro, con competenze su rinnovabili e nucleare di nuova generazione bisogna continuare a fare passi avanti su un tema che non è affatto risolto”, conclude Gay.