Morto sul lavoro a Orbassano, i sindacanti annunciano sciopero e presidio

La rabbia dei sindacati è tanta, dopo l'ennesima morte sul lavoro, quella accaduta alla Greenthesis di Orbassano, in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni.

"Diversamente da quanto dichiarato dall’azienda nella giornata in cui è avvenuta la morte del nostro RSU ed RLSSA, Francesco Procopio, nel corso dell’assemblea svoltasi oggi è emerso chiaramente, poiché affermato da numerosi lavoratori, che il capannone in cui è avvenuto l’incidente, almeno nelle ultime settimane, non era un area dismessa e non accessibile, perché diversi lavoratori vi sono entrati per svolgere attività lavorativa", hanno detto i rappresentanti dei lavoratori in una lunga nota.

"Gli inquirenti dovranno stabilire le cause della morte ed eventuali responsabilità, ma noi non accettiamo che la memoria di Francesco venga infangata. Diciamo a gran voce basta morti sul lavoro e più sicurezza", hanno spiegato i sindacati.

La RSU aziendale e la FILCTEM CGIL di TORINO dichiarano 2 ore di SCIOPERO, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di Giovedì 3 Aprile 2025, con PRESIDIO davanti ai cancelli dell’azienda (Via Settima –,Orbassano) e blocco di ogni attività straordinaria, sempre per la giornata del 3 Aprile.