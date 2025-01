Gestione dell’acqua: una rappresentanza del Pinerolese in Regione

Il futuro della gestione dell’acqua nel Pinerolese è stato al centro di un confronto in Regione. Oggi i presidenti delle Unioni montane dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e Pellice si sono confrontati con l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, assieme ai rappresentanti di una ventina di Comuni.

L’incontro è stato promosso dal consigliere pinerolese della Lega Fioravanti Mongiello, che a fine anno ha già frenato il sindaco di Pinerolo Luca Salvai, per cercare di ottenere del tempo prima della cessione delle reti idriche a Smat.

Un passo indietro. Dal 1° gennaio 2025 le reti idriche avrebbero dovuto passare in mano a Smat, perché è scaduto l’accordo con Acea Pinerolese Industriale. Diversi Comuni, però, temono che questo passaggio abbia ripercussioni sulla qualità del servizio, oltreché un impatto negativo sui conti di Acea e sull’indotto locale del servizio idrico.

Attualmente la situazione è in un limbo: Smat commissiona direttamente all’azienda pubblica del Pinerolese gli interventi a prezzo di costo, mentre la politica continua a spingere per una soluzione. E anche da sinistra (circolo di Sinistra Italiana Pinerolo e Val Pellice) arrivano inviti a una posizione unitaria del territorio, che finora non si è vista.

Nelle settimane scorse dalle vallate si è affacciata anche la proposta di chiedere alla Regione di creare una nuova Ato, un nuovo ambito di riferimento, che eviterebbe ad Acea di dover passare sotto il gestore unico metropolitano.

Una proposta complessa che difficilmente verrà avvallata dalla Giunta Cirio. Intanto però sul tavolo del governo piemontese c’è già un’interrogazione fatta dal presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e dalla consigliera Marina Bordese (Fdi) per capire se il Pinerolese possa conservare una gestione autonoma.

Mongiello, assieme al consigliere regionale leghista Andrea Cerutti, ha promosso l’incontro odierno per affrontare direttamente la questione con Marnati: “È stato un momento importante perché i sindaci potessero mettere sul tavolo le criticità del passaggio a Smat – commenta –. La richiesta è stata di concedere un giusto tempo per trovare una soluzione che salvaguardi Acea, nella sua collaborazione con Smat”. Ora la Regione si confronterà con l’Autorità d’Ambito e l’azienda metropolitana per valutare una possibile soluzione.