Falò abusivo ai Madre Teresa, Alessi (FdI): "Lì tutto è consentito"

Nuovo episodio di degrado ai Giardini Madre Teresa di Calcutta. Questa notte le bande di ragazzi che frequentano l'area verde nel cuore di Aurora hanno divelto un cestino dei rifiuti per accendere il fuoco all’interno, usando dei bancali di legno e altro.

"Lì tutto è consentito"

Il gruppo ha poi allestito un piccolo salottino. Criticità purtroppo normali in questo angolo di Torino nord, nuovamente denunciate dalla capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi che commenta: "Lì tutto è consentito".