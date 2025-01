Che spettacolo al Pala Inalpi: la cerimonia d'apertura delle Universiadi in cento scatti [FOTO]

Si sono aperti con un'emozionante cerimonia di apertura al Pala Inalpi i XXXII Giochi Invernali Universitari. Un grande spettacolo di luci, colori, tra danze ed esibizioni mozzafiato di acrobatica e circo che hanno lasciato ammaliati i 10mila occorsi a Torino per celebrare l’inizio dei Fisu Games. Giovani atleti da tutto il mondo hanno sfilato con le loro bandiere. Il Canada, nazione dalla grande tradizione di sport invernali, è la delegazione più numerosa. Ma gran parte delle Università del mondo sono rappresentate. Dal Giappone, alla Cina, passando per Kazakistan, Libano e Israele, Ucraina, ai paesi del Nord Europa, fino agli States, all’Argentina e al Messico.

Toccante il momento dell’inno nazionale con un’elegantissima Carolina Kostner a consegnare la bandiera nelle mani dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Poi i momenti istituzionali con i discorsi del presidente del comitato organizzatore Alessandro Sciretti, del presidente Fisu Leonz Eder, che ha plaudito la capacità di Torino e del Piemonte nell’organizzazione di grandi eventi sportivi e del ministro allo sport Andrea Abodi che ha ufficialmente dato inizio ai Giochi.

Dopo il giuramento e con la bandiera Fisu ammainata vicina al tricolore, la cerimonia è proseguita continuando nel racconto onirico di un bambino, il piccolo Giorgio, circondato da un mondo pieno di incomunicabilità, dettata dall’eccesso di digitalizzazione delle relazioni. Una narrazione portata avanti dalla performance artistica diretta da Masters of Magic, realtà che ha rivoluzionato l’arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa fondata da Walter Rolfo nel 2008.

Il momento più aulico è rappresentato dalle note del pianoforte di Giovanni Allevi che ha ricordato l'importanza dello sport nel suo percorso riabilitativo dopo la malattia.

Tra gli artisti che si sono esibiti l'hip hop Ping Pong Pang, i percussionisti Psycodrummers, i Magus Utopia, famosi illusionisti e campioni mondiali di magia. Tutti a bocca aperta per Tony Frebourg, artista del Cirque du Soleil, che si è esibito con Diablo, per poi passare al mozzafiato attrezzo delle due ruote con gli Hermanos Reyes.

E infine il piccolo Giorgio che magicamente si trasforma in adulto. Come per magia appare Giorgio Chiellini, ex capitano azzurro. È lui ad accendere i Giochi con la fiaccola “Guarini”, realizzata dagli studenti del Politecnico, arrivata al Pala Inalpi con Carolina Kostner, poi passata a Carlotta Gilli e a Stefania Belmondo.

Il difensore simbolo della nazionale di calcio e della Juventus “accende” i Giochi toccando un drone che porta la fiamma verso Piazza Castello dove rimarrà fino alla fine dei Fisu Games il 23 fra dieci giorni.

Intanto oggi parte ufficialmente la parte sportiva con le prime gare che già assegneranno medaglie nel Biathlon, Curling, Freestyle Skiing e Snowboard.

Il programma di oggi è consultabile al sito: https://wugtorino2025.microplustimingservices.com/#/general-schedule