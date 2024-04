"La Vuelta a España”: il Piemonte si candida ad ospitare nel 2025 la gara ciclistica spagnola

Ma si sta approfondendo la possibilità di coinvolgere altre aree del territorio piemontese. La Vuelta a España è inserita dall’Unione Ciclistica Internazionale nel circuito professionistico del World Tour e dura tre settimane nel periodo agosto-settembre.

I numeri

L’audience media in televisione, in Spagna, è pari a 1 milione e 300mila spettatori giornalieri, l’evento è seguito da circa 200 broadcast al mondo con oltre 15mila ore prodotte in tutti i Paesi, i contatti sui social media sono quasi 13 milioni con oltre 2 milioni di follower e il sito internet della Vuelta registra oltre 18 milioni di contatti annui. Per l’Italia questa sarebbe la prima volta della competizione iberica sulle sue strade.