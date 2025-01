Eventi |

Basket: Final 8 di Coppa Italia, iniziato il conto alla rovescia

Il grande appuntamento alla Inalpi Arena di Torino dal 12 al 16 febbraio: definiti accoppiamenti e orari delle sfide

Con la conclusione del girone di andata, lo scorso fine settimana, si è definito il quadro delle qualificate alla prossima Final 8 di Coppa Italia, in programma dal 12 al 15 febbraio prossimi, alla Inalpi Arena di Torino, che vedrà l'assegnazione del primo grande trofeo della stagione del basket. Stabiliti giorni e orari delle sfide in programma, con relative copertura tv delle gare: QUARTI DI FINALE Mercoledì 12 febbraio 2025 Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona ore 18.00 DAZN - Eurosport 1 - DMAX Virtus Segafredo Bologna - EA7 Emporio Armani Milano ore 20.45 DAZN - Eurosport 1 - DMAX Giovedì 13 febbraio 2025 Dolomiti Energia Trentino - UNAHOTELS Reggio Emilia ore 18.00 DAZN - Eurosport 1 - DMAX Trapani Shark - Pallacanestro Trieste ore 20.45 DAZN - Eurosport 1 - DMAX SEMIFINALI Sabato 15 febbraio 2025 Vincente Brescia - Tortona / Vincente Bologna - Milano ore 18.00 DAZN - Eurosport 2 - DMAX Vincente Trento - Reggio Emilia / Vincente Trapani - Trieste ore 20.45 DAZN - Eurosport 2 - DMAX FINALE Domenica 16 febbraio 2025 ore 17.15 DAZN - Eurosport 1 - DMAX - NOVE Nel fine settimana in programma anche la Final Four Femminile, questo il programma e gli abbinamenti: SEMIFINALI Venerdì 14 febbraio

Umana Reyer Venezia - Autosped BCC Derthona ore 18:00 Famila Wuber Schio vs La Molisana Magnolia Campobasso ore 20:30 FINALE Domenica 16 febbraio ore 12:30

