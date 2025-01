Conoscere i segnali di depressione e combattere l’insonnia con ‘Lunedì Salute’

Dalle medicine all’insonnia, tornano a Cavour gli appuntamenti dedicati alla salute e al benessere, grazie a ‘Lunedì Salute’, il progetto promosso da Voce Amica, in collaborazione con il Comune. Gli incontri, si terranno sempre di lunedì con inizio alle 20,45 nel Salone Comunale di piazza Sforzini 1 (ingresso libero).

Il percorso prevede cinque appuntamenti a partire da domani, 20 gennaio. Ogni incontro è strutturato in due fasi: il primo, della durata di circa un'ora, vedrà l'intervento dei relatori. A seguire, si terrà un momento di dialogo con i cittadini, moderato dai volontari, per approfondire ulteriormente gli argomenti trattati e rispondere a dubbi e domande.

“Le precedenti edizioni si sono rivelate un successo, con un riscontro molto positivo da parte del pubblico – spiega l’assessore Marta Ardusso –. Abbiamo registrato una partecipazione media di 50-60 persone per serata”.

I temi sono stati scelti consultando gli utenti: “Negli scorsi anni, al termine di ogni incontro, distribuivamo dei questionari per raccogliere feedback e suggerimenti sui temi di maggiore interesse per il pubblico – continua Ardusso –. In particolare, era emersa la richiesta di approfondire questioni legate alla salute gastroenterologica, alla depressione e all’assunzione consapevole delle medicine”.

Domani si comincerà parlando de ‘I problemi gastrointestinali’, con il gastroenterologo Stefano Grosso e il medico di medicina generale Giuseppe Ventriglia.

Il 24 febbraio si parlerà de ‘La spesa alimentare e la salute’, affrontando come il consumo consapevole di alimenti possa influire sul benessere. “Pensiamo che questo sia un modo per sensibilizzare a fare una spesa intelligente, una spesa di buon senso, non solo legata a un discorso di prezzo, ma anche di qualità e nutrienti” spiega. A condurre la serata saranno le biologhe nutrizioniste Alessia Malano e Alessia Cambieri.

Il 3 marzo sarà la volta de ‘L’insonnia’, un tema che con il supporto dei medici di medicina generale Luca Quaranta e Giuseppe Ventriglia, verranno esplorate le cause e le soluzioni per chi ha difficoltà a dormire. Il 17 marzo, il tema trattato sarà ‘I segnali di depressione’, con un focus particolare sulla depressione post partum grazie alla psicologa Sara Cupri.

Infine, il 14 aprile, si discuterà de ‘Le medicine’, con i medici Luca Quaranta e Simonetta Miozzo che risponderanno alle domande sui farmaci e sulla loro corretta assunzione.

Per garantire che tutti possano partecipare, Voce Amica metterà a disposizione un servizio di trasporto gratuito per le persone over 70 che vivono nelle frazioni di Cavour. Per usufruire del servizio, basterà chiamare il numero 377 0866578 entro la mattina del lunedì dell'incontro.