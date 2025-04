Manifestazione contro le armi e la guerra davanti alla Collins Aerospace a Luserna San Giovanni [VIDEO]

Sono una quarantina i manifestanti, per lo più appartenenti a movimenti anarchici, che oggi – giovedì 24 aprile – poco dopo le 16, si sono riuniti davanti alla Collins Aerospace di Luserna San Giovanni per protestare contro la produzione di armi. Sul posto sono dispiegati carabinieri e polizia per proteggere l'ingresso dello stabilimento e per sorvegliare sull'uscita dei dipendenti.

Rallentamenti lungo la strada provinciale 161, soprattutto in direzione del centro di Luserna San Giovanni. Lungo la strada infatti si muovono i manifestanti per porgere i volantini che spiegano la protesta agli autisti.

Aggiornamento delle 18,15

I manifestanti si sono mossi in corteo in direzione del centro di Luserna San Giovanni, con i carabinieri che regolano il traffico veicolare per farli avanzare senza il passaggio di auto.