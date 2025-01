Ladri 'acrobati' si arrampicano sulle grondaie e svaligiano un appartamento a Nichelino

Si sono arrampicati sulle grondaie, per fare il blitz che avevano in mente, correndo anche non pochi rischi. Ladri 'acrobati' nei giorni scorsi a Nichelino, autori di un blitz in una abitazione di via Amendola.

Colpo in via Amendola

I malviventi, evidentemente, avevano studiato da tempo il colpo, conoscevano orari e abitudini dei padroni di casa e quando hanno agito sapevano di poterlo fare quasi indisturbati. Secondo quanto ricostruito da carabinieri e forze dell'ordine, si sarebbero arrampicati attraverso le grondaie e i tubi dello scarico dell’acqua per poi colpire al quarto piano della palazzina, dopo aver forzato la finestra del balcone.

Oro, preziosi e contanti

I ladri hanno portato via preziosi, oro e contanti, a conferma del fatto che sapevano cosa e dove andare a cercare. Al rientro a casa, l’amara scoperta dell’accaduto da parte dei proprietari, che hanno trovato sottosopra l’appartamento e non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto.