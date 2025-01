Emergenza acqua in Piemonte: servono manutenzione della rete idrica e nuovi invasi

Più attenzione all'acqua : è questo il messaggio lanciato dall' ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari), in una giornata nazionale dove approfondire la necessità di riflettere sul sistema idrico e di come incrementare le capacità idriche per far fronte ai cambiamenti climatici, che fanno alternare inondazioni a periodi di siccità lungo tutto lo stivale.

In Piemonte la sezione regionale di Anbi ha incontrato l'assessore regionale all'agricoltura Paolo Bongioanni, per mettere a punto delle risposte alla carenza d'acqua che in futuro rischia di mettere in ginocchio la produttività agricola piemontese. "L’estrema attualità delle sfide climatiche - ha commentato l'assessore - ha reso per il sistema Piemonte più che mai necessario decidere come dovremo gestire nei prossimi anni una risorsa fondamentale come quella idrica. Ho avviato il confronto con regioni vicine come la Lombardia e il Veneto, che adottano sistemi di gestione diversi da quello vigente in Piemonte: dobbiamo imparare da altre regioni che sono partite prima di noi e, per la gestione dell’acqua, hanno messo a punto altre forme di governance. Presenterò una riorganizzazione attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione, l'innovazione e la digitalizzazione. L’obiettivo è riuscire a intercettare sempre maggiori risorse verso il Piemonte, e questo vale per tutti i comparti dell’agricoltura".