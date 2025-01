Da oggi il bancomat di Bobbio Pellice è di nuovo in servizio

È stato riacceso oggi, giovedì 23 gennaio, il bancomat di Bobbio Pellice: “È tornato operativo il servizio Atm di Intesa Sanpaolo a Bobbio Pellice, la macchina è stata sostituita come annunciato a dicembre” avverte la banca. Per il mantenimento del servizio, che avrebbe dovuto essere soppresso a ottobre dello scorso anno, nei mesi scorsi si erano mobilitati i residenti e l’Amministrazione comunale. Successivamente, la sospensione a causa della sostituzione dell’apparecchio aveva suscitato timori tra i bobbiesi.

“Esprimo la soddisfazione di tutta l’Amministrazione comunale per l’intervento – commenta il sindaco Mauro Vignola –. Intesa Sanpaolo è stata di parola”.

Non sono tuttavia terminati i lavori da fare: “Il nuovo apparecchio ha lo schermo un po’ più in alto rispetto al vecchio, ma l’azienda ha già fatto richiesta di autorizzazione per posizionare una pedana in modo che tutti possano arrivarci” conclude Vignola.