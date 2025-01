Rinasce l'ex area Bonafous: al via i lavori i demolizione nell'ex laminatoio [FOTO e VIDEO]

Residenza per universitari

Accanto sorgeranno anche un datacenter e una residenza per studenti universitari. Con la fine del 2024 sono iniziati i lavori di demolizione nell'ex laminatoio siderurgico: non sono sfuggiti agli occhi ed orecchie dei frequentatori di quest'angolo di Torino ovest i rumori delle ruspe in azione. Gli operai stanno procedendo all'abbattimento e rimozione dei materiali metallici tagliati.