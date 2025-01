Wall Street Pepe: la meme coin con strumenti di trading raccoglie 57 milioni di dollari in presale

Nel settore delle criptovalute, molti trader si affidano a degli strumenti per effettuare analisi e previsioni di mercato, in modo da poter investire in modo oculato.

Per questo, la community sta mostrando grande interesse per il progetto Wall Street Pepe (WEPE), in quanto unisce l’irriverenza tipica delle meme coin, con la possibilità di accedere a strumenti di trading.

Il progetto ha raccolto 57 milioni di dollari, con 2,5 milioni ottenuti nelle ultime 24 ore.

Al momento, Wall Street Pepe è una delle presale più promettenti del momento, ma ovviamente trattandosi di una meme coin, non ci sono comunque certezze sul suo successo post lancio.

Va detto che Wall Street Pepe offre caratteristiche molto interessanti, come strumenti avanzati per il trading e la possibilità di accedere a una community dedicata ai piccoli trader.

Per accedere a queste funzioni occorre comprare il token WEPE, venduto attualmente a 0,0003665 dollari.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di Wall Street Pepe e cosa può offrire ai trader.

Le caratteristiche di Wall Street Pepe

La funzionalità principale di Wall Street Pepe è il servizio Trading Alpha, per ottenere segnali di mercato e formulare strategie avanzate.

I trader potranno accedere a una community privata, dove sarà possibile collaborare con gli altri membri per creare nuove strategie e aggiornarsi sul mercato. All’interno della community verranno organizzati eventi con in palio dei token WEPE.

Inoltre, comprando il token WEPE in presale sarà possibile fare staking su Ethereum, per provare a ottenere ricompense passive in base all’APY. I guadagni verranno distribuiti al ritmo di 3.044,14 WEPE per blocco Ethereum.

Queste caratteristiche potrebbero dare a Wall Street Pepe la giusta spinta per rimanere rilevante sul mercato. Chiaramente, il team di sviluppo deve sostenere la sua proposta creativa, rispettando i vari obiettivi prefissati nella roadmap.

In generale, secondo gli analisti, la popolarità delle meme coin potrebbe determinare il successo del token WEPE e portarlo a un valore post-lancio di 0,0010 dollari.

La community di titolari del WEPE è un pilastro fondamentale per il progetto, specialmente per mantenere rilevante il token sul mercato a lungo termine.

Chiaramente, sebbene Wall Street Pepe offra utilità, bisogna sempre tenere conto che fa parte del segmento delle meme coin. Pertanto, prima di investire, i trader devono sempre valutare i rischi di questi token, come ad esempio l’elevata volatilità.

La tokenomics di Wall Street Pepe

La tokenomics del progetto è stata organizzata per sostenere il token WEPE e garantire guadagni per lo staking ai suoi titolari sin dalla presale.

La fornitura totale di token WEPE è di 200 miliardi, che verranno distribuiti in questo modo:

60% per la liquidità post lancio.

20% per lo sviluppo del progetto.

12% per le ricompense di staking.

8% per il marketing pre e post-lancio.

Roadmap e obiettivi

La roadmap del progetto è stata divisa in 4 fasi principali. La prima fase, ormai conclusa, ha visto la vendita privata del token WEPE agli utenti di Best Wallet, un wallet non-custodial che permette di accedere alle presale in anticipo.

Dopo la prima fase, il team di Wall Street Pepe ha dato inizio alla presale, con una relativa campagna di marketing su diversi canali social e sui siti specializzati in criptovalute.

Al termine della presale verrà attivato il claim dei WEPE, dando la possibilità ai trader di prelevare i token acquistati.

Il lancio del token WEPE è previsto su exchange centralizzati e decentralizzati, con l’obiettivo di raggiungere subito un altro volume di trading.



Infine, la fase 4 prevede l’attivazione degli strumenti di trading per i titolari del token WEPE.

