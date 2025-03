AVS, nasce il coordinamento territoriale di Torino Sud: a guidarlo Alessandro Azzolina

Con una assemblea molto partecipata (oltre 120 persone), presso il Circolo ARCI Dravelli di Moncalieri, si è tenuta ieri, domenica 30 marzo, la fondazione del coordinamento AVS Torino Sud, il primo coordinamento a nascere in Piemonte. Moncalieri, Nichelino e Trofarello

Il coordinamento comprende, per ora, i territori di Moncalieri, Nichelino, Trofarello. Dopo i risultati elettorali nelle tornate delle europee e regionali (in cui AVS a Nichelino ha registrato punte dell’11% dei consensi), ora il movimento si consolida e si dota di una struttura organizzativa unica all’interno della quale vi sono i rappresentanti locali di Europa Verde (Francesca Miola e Andrea Giuliana), di Sinistra Italiana Moncalieri e Nichelino (Alberto Gai e Stefano Steri), di Possibile e In Comune (Riccardo Bruno). Nominato coordinatore Alessandro Azzolina

È stato nominato coordinatore di AVS Torino Sud Alessandro Azzolina, Assessore all’Istruzione, ambiente, Politiche Internazionali e Pari opportunità della Città di Nichelino. Azzolina, laureato in Studi internazionali, è da sempre impegnato nei movimenti per la promozione dei diritti umani, dell’ecologia e dell’antifascismo. Risultato l’uomo più votato della Città di Nichelino alle scorse elezioni amministrative (quasi 600 preferenze) da oltre vent’anni anima e aggrega a livello politico e sociale giovani e meno giovani del territorio, attraverso iniziative e politiche concrete. “A quattro settimane dall’incontro di Napoli con oltre 400 amministratori e amministratrici AVS di tutta Italia, vogliamo raccogliere subito l’indicazione nazionale di creazione di coordinamenti territoriali dal basso. Le periferie come la nostra, i suoi giovani, le donne, i lavoratori e le lavoratrici sono sempre i primi a pagare il prezzo più alto di una crisi economica, sociale e ambientale ormai conclamata e strutturale", ha dichiarato dopo la sua nomina. Le iniziative da mettere in campo "Abbiamo il dovere quindi di organizzare ad ogni livello, con passione, forza e determinazione, tutte quelle persone che vogliono mettere la propria intelligenza, il proprio cuore e le proprie azioni al servizio di un cambiamento ormai indifferibile. AVS rappresenta un forte, solido e credibile spazio entro il quale organizzare la speranza in periferie come la nostra, attorno a tutte quelle politiche che in maniera finora sparsa e diffusa abbiamo messo in atto all’interno delle amministrazioni comunali e come buone pratiche sociali di solidarietà e mutualistiche nelle nostre città - ha concluso Azzolina - Oggi ci dotiamo di una struttura organizzativa unica per incrementare la nostra azione al fine di riuscire a fermare l’avanzata dell’onda nera e cattiva di questa destra di governo”.

All’evento hanno preso parte anche le Consigliere regionali di AVS Valentina Cera e Alice Ravinale nonché il Deputato di AVS Marco Grimaldi.