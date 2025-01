La beffa dei cartelli di divieto di sosta: “Il derby è finito, rimuoveteli”

Dal giorno del derby Torino-Juve sono praticamente passate due settimane, eppure in via Pernati di Momo e in via Rignon (alle spalle del parcheggio Caio Mario) i cartelli di divieto di sosta e fermata non sono mai stati rimossi. Segnaletica collocata per permettere il parcheggio dei bus dei tifosi a scapito (solo per qualche ora) delle auto dei residenti.