Monteu da Po ricicla, ecco quando passeranno a raccogliere i rifiuti nel 2025

“Sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.monteudapo.to.it/bjZAa è disponibile la versione digitale dell’Ecocalendario 2025 Seta con i passaggi della raccolta rifiuti nel Comune di Monteu da Po e a partire dal mese di febbraio sarà possibile ritirare anche la versione cartacea presso gli uffici comunali - spiega l’assessore all’Ambiente Giuseppe Deluca -. È importante continuare con la sensibilizzazione e l’educazione ambientale, nel 2024 la raccolta differenziata nel nostro comune ha superato il 65%, con la produzione di circa 276 kg per abitante di rifiuto differenziato e recuperato e di circa 148 kg per abitante di RSU, Rifiuti Solidi Urbani, ovvero indifferenziato destinato all’incenerimento. Solo attraverso una gestione attenta e responsabile possiamo sperare di raggiungere importanti obiettivi”.

Il sindaco Elisa Ghion sottolinea come sia necessario “ricordare l'importanza della raccolta differenziata porta a porta che rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. In un contesto globale sempre più attento alla salvaguardia dell’ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici, la raccolta differenziata porta a porta si configura come una delle pratiche più efficaci per garantire un corretto smaltimento dei rifiuti e promuovere la cultura del riciclo. Una gestione responsabile dei rifiuti non solo permette di ridurre l’impatto ambientale, ma contribuisce anche a preservare le risorse naturali, diminuendo il bisogno di nuove materie prime e riducendo l’inquinamento”.

“La raccolta differenziata porta a porta rappresenta una risposta concreta alla crescente domanda di interventi efficaci per ridurre il volume dei rifiuti destinati alla discarica e per aumentare la percentuale di rifiuti riciclati. La sua efficacia dipende in gran parte dalla collaborazione attiva di ogni singolo cittadino. Il porta a porta, con il suo sistema personalizzato e mirato, ha il grande vantaggio di ridurre i rifiuti indifferenziati e di ottimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale - precisa l’assessore Deluca -. A Monteu da Po l’indifferenziato viene raccolto il giovedì, ogni due settimane, l’organico il martedì e il venerdì, la plastica il mercoledì ogni due settimane, la carta il lunedì ogni due settimane, il vetro il martedì ogni due settimane. I bidoni, solo se pieni, e i sacchi, devono essere esposti entro le ore 6 del giorno di raccolta; infatti la raccolta rifiuti viene effettuata nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 19”.

L’assessore Giuseppe Deluca ci tiene a ricordare che “al fine di evitare abbandoni e comportamenti scorretti, contattando il numero verde Seta 800.401692, per le utenze domestiche è attivo un servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti, quelli più difficoltosi da trasportare ai Centri di Raccolta e in particolare ingombranti domestici generici, come mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni quali lavatrici, lavastoviglie, forni da cucine, frigoriferi”.