Il pomarino del 2024… è ‘dolce’ e si chiama ‘Pippo’

La sua passione risale a 37 anni fa e la sua dedizione nel campo dei panificati, gli è valsa il premio di ‘pomarino dell’anno’, assegnato dal Comune.

Il riconoscimento è andato a Lidermano Bertalmio, meglio conosciuto come ‘Pippo’, grazie al suo impegno nella panetteria e pasticceria, ‘Tentazioni Golose di Pippo’ in via Carlo Alberto 46F.

Per lui una grande soddisfazione e una conferma di quanto la comunità pomarina apprezzi il suo impegno e il suo lavoro: “È stato bello, una vera sorpresa – rivela Bertalmio –. Non sapevo niente, quindi è stato ancora più gratificante riceverlo”. L’attestato attualmente si trova a casa: “Lo tengo lì per il momento, ma sicuramente lo porterò in negozio”.

La sua passione per i panificati inizia nel 1988: “Ho iniziato giovanissimo, imparando sul campo – racconta –. Ho fatto la gavetta in vari laboratori, e con il tempo ho perfezionato le mie competenze”. Arriva poi il 2016 e con sé la decisione di prendere in gestione l’attività in cui lavorava, chiamandola ‘Tentazioni Golose di Pippo’: “La scelta è nata quando i miei datori di lavoro sono andati in pensione e ho deciso di rilevarla” spiega. Agli inizi è partito come laboratorio e nel 2018 è stato aperto anche il negozio.

Attualmente in ‘Tentazioni Golose di Pippo’ lavorano cinque persone, compreso Bertalmio: “Siamo una squadra che funziona molto bene”, commenta soddisfatto Bertalmio. Per non farsi mancar nulla, tra la produzione di pane, grissini, pasticcini e torte ci sono anche le attività per i piccoli pasticceri: “Abbiamo iniziato a organizzare laboratori per i ragazzi delle scuole locali. Li coinvolgiamo nella preparazione di torte, biscotti e panificati, così da insegnare loro l’arte della panificazione”.