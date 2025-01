Sono tornati gli "orsi polari": un tuffo nel Po all'insegna del coraggio e del divertimento

Più di cento tra bambini, giovani, adulti e anziani, hanno sfidato questa mattina le acque gelide del fiume Po trasformandosi in "orsi polari". Così vengono infatti chiamati, tradizionalmente, i coraggiosi che partecipano al cimento invernale, giunto quest'anno all a 124esima edizione: un vero e proprio tuffo nel Po all'insegna del coraggio e del divertimento.

L'appuntamento è stato alle 10 al Circolo Canottieri Caprera, dove prima dei tre "hip hip hurrà" che hanno dato il via al tuffo ha risuonato l'inno d'Italia: 102 i partecipanti di tutte le età, dai 7 ai 79 anni, seguiti e applauditi da una folla di curiosi e tifosi. Nato nel 1899 grazie al colonnello Nino Vaudano, fondatore di Rari Nantes, l’evento non è solo una sfida al freddo ma anche un’occasione per celebrare lo spirito comunitario e il legame con il fiume. La temperatura dell'acqua? Forse nemmeno così fredda: questa mattina il termometro segnava 6 gradi.