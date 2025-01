Da Torino alla Polonia: nel mondo degli integratori alimentari la ex Procemsa acquisisce Laboratoria Natury

Da Torino per fare shopping in Polonia. Succede con Ourvita, leader internazionale nello sviluppo e nella produzione di dispositivi medici, integratori alimentari e prodotti per il benessere, che ha acquisito Laboratoria Natury, principale produttore polacco di integratori alimentari.

Ourvita è una delle tante partecipate di Investindustrial, ha sede a Torino ed è nata a partire dalla vecchia Procemsa. Su di essa è stata costruita, negli ultimi 4 anni, una piattaforma attraverso una serie di acquisizioni di società sia italiane (la bergamasca Ofi) che straniere (Aakamp, Master Pharm, Braveiy, Laboratoria Natury). Il cambio di nome da Farmaceutici Procemsa ad Ourvita è avvenuto nel 2024. Investindustrial controllava Procemsa dal 2019.