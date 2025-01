A Torino scala mobile della metro ferma da oltre 700 giorni, il sindaco: "Intollerabile"

Bloccata dal gennaio 2023 per un guasto, la scala mobile della fermata metro Pozzo Strada è in panne da oltre 700 giorni. Se si trattasse di una persona, ironicamente questo mese avrebbe spento le candeline sui due anni esatti di stop.

Unico impianto

Ma i disagi per chi usa questa stazione in corso Francia, situata poco prima del capolinea ovest di Fermi, sono notevoli. I passeggeri sono infatti costretti ad usare le scale, perché a Pozzo Strada esiste un unico impianto per risalire in superficie, non due come nelle altre stazioni.