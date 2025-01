Notte di Champions, tifosi del Benfica al Fila per rendere omaggio al Grande Torino

Sono arrivati sfruttando le ultime ore di luce di un inverno che lentamente cede alla primavera, ma la loro presenza si sarebbe sentita anche col buio pesto.



Ritrovo questo pomeriggio all'ombra dello Stadio Filadelfia per un gruppo di tifosi del Benfica, in trasferta a Torino in occasione dell'ultima gara del girone di qualificazione della nuova Champions League contro la Juventus di Thiago Motta.



Ad accoglierli, i "cugini" granata, che hanno avuto modo di impartire loro le ultime ripetizioni in termini di cori anti bianconeri (anche se qualche sfottò è scappato pure all'indirizzo di Urbano Cairo, presidente del Torino).



Erano in tutto una cinquantina. Hanno lasciato affisso sul cancello dello stadio che una volta ospitava il Grande Torino uno striscione commemorativo: "4 maggio 1949: onore agli Invincibili". Una scelta non casuale, visto che l'aereo che si schiantò a Superga era di ritorno dal Portogallo, dove Capitan Valentino e compagni avevano giocato in amichevole proprio contro il Benfica.

Non a caso, una delegazione di tifosi lusitani si è recata anche sul colle, per rendere omaggio alla lapide che ricorda gli Invincibili.