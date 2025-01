Allarme sosta selvaggia sul prato: "Da un anno chiediamo una recinzione"

Continua il fenomeno della sosta selvaggia in via Boselli

Continua il fenomeno della sosta selvaggia in via Boselli, tra corso Monte Grappa e i civici 1 e 5, dove da tempo un’area verde viene puntualmente trasformata da alcuni automobilisti in un parcheggio non autorizzato. La strada, infatti, è una via chiusa che conduce esclusivamente agli ingressi dei cortili condominiali delle abitazioni circostanti. Fino al 2022, un'adeguata staccionata in legno proteggeva il manto erboso, ma con il tempo e il deterioramento la recinzione è stata rimossa senza essere sostituita. La mozione

Motivo che ha portato la Circoscrizione 4, nella primavera del 2024, ad approvare una mozione del capogruppo della Lega, Carlo Emanuele Morando, per la tracciatura della linea continua di fine corsia e per il posizionamento di una recinzione a protezione del manto erboso di via Boselli. Questo per evitare il fenomeno della sosta selvaggia, che attualmente persiste e si aggrava. "In attesa che l'amministrazione dia attuazione alla mozione - spiega Morando -, in queste ore ho nuovamente sollecitato la polizia municipale ad effettuare più controlli sul posto". "Intervento in programma"