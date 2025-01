Messa in sicurezza della galleria Monte Basso di Lanzo: lavori affidati alla Giuggia Costruzioni

Sono stati aggiudicati alla ditta Giuggia Costruzioni srl, con sede legale a Villanova Mondovì, i lavori del primo lotto degli interventi per la messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo, interessata da problemi strutturali e di regimazione delle acque. L’impresa aggiudicataria ha un termine ultimo per l’esecuzione di 209 giorni dalla data di consegna dei lavori.

L’importo dei lavori a base di gara è di 4.332.814,68 euro, di cui 792.445,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Il ribasso offerto dalla ditta Giuggia è del 13,23% e pertanto l’importo complessivo affidato, compresi IVA e oneri, è di 4.714.597,04 euro. Il finanziamento complessivo dell’opera ammonta a 6.070.047 euro.