A Bardonecchia la terza tappa del 105XMasters Winter Tour

E’ in arrivo sulle vette di Bardonecchia , 1 e 2 febbraio , la terza tappa di 105XMasters Winter Tour , un evento imperdibile per gli amanti degli sport invernali e del divertimento sulla neve.

Dopo il grande successo di Bormio, che ha visto quasi 70 mila visitatori negli impianti vicini al Village, 20 test drive Jeep completati con successo e 300 gadget distribuiti da Buddy , la manifestazione è pronta a replicare in grande stile.

Il Village sarà animato come sempre da Radio 105, con il duo Linda Pani e Mauro dell’Olio. Gli sportivi avranno l'opportunità di partecipare a corsi gratuiti di Carving, Splitboard e Sicurezza in Montagna. Non mancherà, inoltre, la Content Creation Game di Side Hits, che premierà gli snowboarder più creativi.