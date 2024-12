A Torino da oggi metro aperta anche la notte fino a gennaio 2025

A dicembre e gennaio la metropolitana di Torino resta aperta la sera. Da oggi - dal martedì al giovedì, la domenica e nei giorni festivi - sarà infatti prolungato il servizio fino a mezzanotte. Il venerdì ed il sabato la linea 1 sarà operativa fino all'una di notte.

La chiusura "anticipata"

Dopo anni di chiusura "anticipata", con i bus in servizio da Fermi a Bengasi, la metropolitana torna ad essere in funzione anche la notte per le festività natalizie. Questo grazie all’avanzamento delle attività di aggiornamento tecnologico in corso.

Gli orari