Ancora freddo e pioggia, su Torino e provincia: anche la neve sopra i 900 metri. Poi torna il sereno

Il maltempo resta l'ospite d'onore per il meteo di Torino e provincia, anche in questi giorni a cavallo tra gennaio e febbraio.



Secondo gli esperti di Datameteo, infatti, una goccia fredda in quota in discesa dall'Europa centrale verso sud innescherà una nuova fase di maltempo tra oggi e domani 1 febbraio. Attese piogge anche intense in Liguria e nevicate fino 800/900 m sulle Alpi. Migliora da domenica.