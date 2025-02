Luce: il film di Silvia Luzi e Luca Bellini in sala al Baretti in presenza dei registi

LUCE, opera seconda di Silvia Luzi e Luca Bellino, sabato 8 febbraio arriva al Baretti di Torino alle ore 21.00, accompagnato dai registi che incontreranno il pubblico.

Il film interpretato da Marianna Fontana, con la voce di Tommaso Ragno, è una produzione Bokeh Film, Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, distribuito da Barz and Hippo.

"In LUCE siamo tornati a temi a noi cari come la famiglia e il lavoro, provando a non tradire il nostro pensiero sulla realtà e sull'immagine, le nostre convinzioni sui fragili confini tra vero e falso. Volevamo continuare a raccontare il rapporto con il potere, che sia padre o padrone, quel potere che quando è famiglia ti schiaccia e quando è lavoro ti aliena. Abbiamo provato a farlo attraverso il tumulto di una giovane donna in un contesto che la vuole operaia, ignorante, sottoposta, e che la induce a una scelta malsana alla ricerca di un'assenza e di una voce che diventano vita parallela. Forse inventata, o forse più vera del vero. Il metodo di lavorazione è quello che amiamo: una sceneggiatura riscritta giorno per giorno, luoghi veri, persone reali, riprese in sequenza, una recitazione che non è più finzione ma messa in scena di se stessi. LUCE è per noi una storia di pelle, di voci e fatica, dove tutto è reale ma non tutto è vero" spiegano i due registi.

La trama

Una giovane donna e una voce al telefono, in un sud Italia freddo e montagnoso. Una linea sottile separa i bisogni dai desideri e l’immaginazione dalla realtà. LUCE è un gioco di ruoli, è quello che sembra, ma è anche il suo contrario.