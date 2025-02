Quando su Mtv c'era "brand:new": il programma di culto di Massimo Coppola torna alle Ogr Torino

Le OGR Torino diventano palcoscenico del ritorno dopo 25 anni di brand:new, il programma culto con Massimo Coppola andato in onda fra il 2000 e il 2002 su MTV.



L’appuntamento è per il 7 marzo alle 21.00, quando il Binario 3 delle ex officine ospiterà una delle tappe di NEW:BRAND:NEW, club tour che riporterà dal vivo il programma televisivo icona degli Anni Zero. Sul palco un monologo costruito come una puntata di allora all’interno di una scena che riproduce l’inconfondibile studio. Materiali video dell’epoca (frammenti di programma, videoclip, interviste), oggi introvabili, e momenti inediti scritti per l’occasione da Coppola, che nei nuovi testi traccia una linea sul punto in cui siamo, un bilancio che va a toccare gli argomenti portanti del suo programma: i rapporti sentimentali, la politica, la musica, la società, il tutto remixato in versione 2025.



“Mi piace definirla un’anti-reunion, in un momento in cui tutti si riuniscono.” racconta Coppola “Mi dissocio dal me stesso di quel periodo. Mi dissocio da questi 25 anni. Non mi sono piaciuti per niente. Ci dissoceremo guardandoci in faccia però, che dopo 25 anni fa sicuramente più paura, ma avere paura insieme è sempre meglio che consolarsi da soli”