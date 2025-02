Orientarsi nella finanza agevolata, i fondi ci sono, ma dove?

La finanza agevolata: di cosa stiamo parlando?

Si può definire come un insieme di strumenti finanziari messi a disposizione da enti pubblici per aiutare aziende, start up, organizzazioni no profit e professionisti a crescere, innovare e conquistare nuovi mercati. Può essere destinata a determinati settori (agricoltura, cultura, turismo) o ad aspetti della vita e della struttura dell’azienda: sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica, inclusione, formazione…

Gli strumenti di finanza agevolata si dividono in due grandi categorie: contributi a fondo perduto, ovvero capitali erogati per i quali non è richiesta restituzione, oppure finanziamenti agevolati, per cui è richiesta la restituzione ma a tassi più bassi di quelli di mercato.

Innovare, rinnovare, rimanere competitivi, far crescere la propria azienda. Il sogno di ogni imprenditore e professionista.

Eppure, districarsi nel mare magnum della finanza agevolata, per un imprenditore, non è semplice. La burocrazia spaventa e, all’apparenza, le procedure possono sembrare farraginose, tanto che ogni anno circa il 70% dei fondi disponibili, in Italia, non viene erogato.

Uno spreco di opportunità e di risorse, specialmente preziose in un mercato che evolve in continuazione, premiando dinamismo e innovazione. Ma in un momento storico in cui incertezza, tassi di interesse particolarmente alti e congiuntura internazionale sfavorevole, l’investimento fa paura. È come un serpente che si morde la coda. Le risorse ci sono, ma l’imprenditore non sa come accedervi.

Per orientarsi nella finanza agevolata c’è bisogno di una guida

Tuttavia, esistono realtà che aiutano passo dopo passo le aziende e i professionisti ad accedere alle risorse messe a disposizione dagli strumenti di finanza agevolata, individuando le soluzioni più adatte, trovando le forme di finanziamento che meglio rispondono alle esigenze e ai progetti dell’azienda, seguendo l’imprenditore o il professionista passo dopo passo, dall’analisi all’ottenimento del finanziamento, sia esso a fondo perduto o a tasso agevolato.

Tra Roma e Torino opera una nuova realtà, attiva su tutto il territorio nazionale. La partnership strategica tra lo studio Informazione bandi e Vertigo Communication, agenzia specializzata in digital marketing, combinando competenze finanziarie e comunicazione strategica, si affianca all’imprenditore e lo supporta nella ricerca dei fondi disponibili, nella costruzione dell’istruttoria e della strategia di comunicazione e marketing, fino all’ottenimento delle risorse di cui ha bisogno.

La finanza agevolata può sembrare una jungla impenetrabile, al centro della quale si nasconde un tesoro. Con la guida giuste, però, è possibile attraversarla e raggiungere i propri obiettivi.

