Il Risiko delle Circoscrizioni: “Quel territorio è nostro, lo rivogliamo. Appartiene al Lingotto”

La Circoscrizione 8 dichiara “guerra” alla Circoscrizione 2. Come nel gioco da tavolo “Risiko”, ma senza usare carri armati e soldatini. La richiesta, arrivata per bocca del consigliere di Lista Civica, Alessandro Lupi , porta a una richiesta di revisione dei confini dei territori.

Si parte dal 1977

La storia ha avuto inizio nel 1977, quando il Consiglio Comunale ha determinato i confini dei 23 quartieri che sarebbero diventati nel 1978 le nuove 23 Circoscrizioni ai sensi della legge istitutiva del decentramento comunale del ‘76. Ogni Circoscrizione doveva avere una popolazione di almeno 40mila abitanti e Mirafiori Sud (la numero 23) non raggiungeva tali numeri per qualche migliaio di abitanti. Dunque il Consiglio Comunale, d’imperio, per consentire alla cenerentola Mirafiori Sud di raggiungere quel numero ritagliò una parte del territorio dell’allora Circoscrizione 10 (Lingotto-Mercati Generali) snaturando la linea di confine con via Onorato Vigliani.