La faccia più nascosta della crisi: a Torino e in Piemonte cresce il rischio usura per famiglie e aziende

“Alla Scialuppa – ha dichiarato il Presidente della Fondazione La Scialuppa Crt, Ernesto Ramojno – ci troviamo quotidianamente di fronte a famiglie e persone che non riescono più a sostenere i prestiti contratti e si trovano seriamente a rischio usura. Al di là dei numeri ufficiali, il nostro Osservatorio evidenzia un quadro preoccupante: molte famiglie, per scarsa conoscenza o per decisioni impulsive, contraggono debiti che poi non riescono a gestire. Al di là degli istituti bancari e delle società serie, che applicano criteri rigorosi basati sulla capacità di indebitamento, c’è una galassia di realtà – dalle zone grigie della legalità fino a veri e propri usurai – che non si curano della reale situazione economica dei clienti, sfruttandone anzi le difficoltà. E questi casi spesso sfuggono a ogni analisi. Proponiamo il 31 gennaio come data simbolo: rappresenta un momento di riflessione, quando le famiglie, passate le festività natalizie, possono fare il punto sulle proprie finanze e pianificare le spese per l’anno nuovo. Per questa ragione, vogliamo istituire la Giornata del Debito Consapevole”.