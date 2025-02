La parrocchia della Divina Provvidenza si prepara a festeggiare i suoi primi 100 anni

Era il 1925 quando un allora giovane sacerdote torinese, don Michele Plassa, intraprendeva l’ attività pastorale della Parrocchia della Divina Provvidenza in Borgata Parella. Era stato inviato dal cardinal Richelmy in quella zona periferica della città, all’epoca abitata quasi esclusivamente da qualche centinaia di famiglie contadine.

Punto di riferimento per Parella

E’ trascorso un secolo dal quel 1925 e la comunità di Parella – sia quella cristiana sia quella civile – intende ricordare questi 100 anni di presenza in quell’ area della periferia Ovest di Torino.

E' stato inaugurato il sito https://100anni.parrocchiadivinaprovvidenza.it/ per rivisitare i cento anni e i suoi protagonisti con ricordi, fotografie, testimonianze.

Tante le iniziative in programma

Da aprile nella chiesa di via Asinari di Bernezzo 34 si terranno concerti di musica sacra, popolare, di montagna per poter invitare i residenti, ma non solo, a momenti di meditazione, di fede, ma anche di divertimento.

La Parrocchia sta organizzando una serie di pellegrinaggi: a piedi al Santuario della Consolata, a Roma con l’ Opera Diocesana Pellegrinaggi, a Lourdes con i malati, ad Avigliana in bicicletta e a piedi, in cima al Polluce dove 50 anni i giovani di allora portarono e collocarono proprio una statua della Madonna della Divina Provvidenza.

Il momento più importante dell’intero anno di celebrazioni è annunciato per il 17 maggio alle ore 18 con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.