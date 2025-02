I quattro elementi: la nuova campagna di comunicazione 2025 per raccontare BTM – Banca Territori del Monviso

Nel 2025 Banca Territori del Monviso celebra un anniversario importante, i 25 anni dalla fusione tra le due Casse Rurali e Artigiane di Sant’Albano Stura (fondata nel 1952) e di Casalgrasso (fondata nel 1962), con la nascita della BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, nonché i 3 anni della nuova denominazione sociale Banca Territori del Monviso.

Per la propria campagna di comunicazione BTM ha scelto di raccontarsi attraverso i quattro elementi naturali: Aria, Terra, Acqua e Fuoco. Una scelta profondamente simbolica, ispirata all’essenza della banca e alla sua visione per il futuro. I quattro elementi rappresentano le basi della natura, le forze che, da sempre, plasmano il mondo e danno vita a tutto ciò che ci circonda. Questa metafora richiama l’origine delle cose, già esplorata dai filosofi greci come Socrate e Aristotele, per i quali ogni materia era frutto dell’unione equilibrata di questi elementi. La visione testimonia anche l’impegno della Banca per la sostenibilità nelle sue declinazioni ESG – Enviromental, Social e Governance, per la quale BTM ha ottenuto il marchio, riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di “impresa sostenibile” secondo gli standard “Next Index ESG”.

La campagna di comunicazione è strutturata associando ognuno dei quattro elementi ad un target strategico per la banca e ad un colore:

· La Terra è solidità, stabilità e radici profonde. È la metafora della comunità, delle persone che costruiscono il territorio e che trovano in BTM una base sicura per far crescere i propri progetti di vita. È rappresentata dal colore verde e simboleggia le radici profonde di BTM, il suo legame con il territorio e il sostegno che offre alle persone. I conti correnti, che accompagnano i clienti in ogni fase della vita evolvendosi con essa, sono associati all’elemento terra.

· Il Fuoco è passione e innovazione. Rappresenta i giovani, il loro entusiasmo e la voglia di accendere il futuro, affidandosi a strumenti pensati per sostenerli nei momenti più importanti della loro vita. Il lilla contraddistingue i giovani, un colore fresco e dinamico. Sui giovani BTM investe molto, in sostegno alle loro attività sportive ed educative nonché con prodotti dedicati, spesso gratuiti. Per i giovani soci della banca ci saranno grandi novità nel 2025: stay tuned!

· L’Aria rappresenta l’energia vitale e la leggerezza che permette di guardare lontano. È il simbolo della dinamicità di BTM nel sostenere le imprese, aiutandole a concretizzare i propri obiettivi d’investimento e supportandone la crescita armonica…voliamo insieme verso nuovi orizzonti con sicurezza e velocità! È caratterizzata dal giallo, che è vivacità. È il colore dell’innovazione, del dinamismo e della positività.

· L’Acqua è flessibilità, movimento e capacità di trasformazione. Come una goccia che dà origine al mare, ogni piccolo risparmio alimenta un grande futuro. Per questo, l’acqua è il simbolo degli investimenti e della pianificazione finanziaria. Associata al colore blu, incarna l’affidabilità e la cura nella selezione dei prodotti finanziari e previdenziali più adatti al singolo cliente.

La nuova campagna di comunicazione di BTM non vuole unicamente celebrare l’identità della Banca, ma è un concept in grado di trasmettere ai propri Soci e Clienti l’importanza di riscoprire le basi solide su cui costruire il proprio futuro. Visita il sito www.bancabtm.it o recati presso una delle filiali di Banca Territori del Monviso nelle provincie di Cuneo e Torino.